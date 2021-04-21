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21 квітня 2021, 12:43 3

У Черкасах дозволили медикам і соцпрацівникам їздити у транспорті безкоштовно

21 квітня 2021, 12:43 3
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Йдеться про проїзд в міському електричному транспорті
Йдеться про проїзд в міському електричному транспорті
Фото з відкритих джерел
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У Черкасах ухвалили рішення щодо безоплатного проїзду в міському електричному транспорті для медичних і соціальних працівників.

Відповідне доручення раніше давав міський голова Анатолій Бондаренко, тепер за це проголосував Черкаський міськвиконком, йдеться у повідомленні Черкаської міськради, передає RegioNews.

Безоплатний проїзд надаватиметься медичним працівникам міських комунальних некомерційних підприємств і співробітникам (соціальним працівникам і фахівцям із соціальної роботи) бюджетної установи "Територіальний центр надання соціальних послуг міста Черкаси" та спеціалізованого закладу "Черкаський міський центр соціальних служб".

Підставою для безоплатного проїзду є посвідчення.

"У час, коли в Україні лютує епідемія коронавірусу, саме на медиків і соціальних працівників припадає найбільше навантаження. Тому ми, як міська влада, маємо усіляко сприяти цим людям. Безоплатний проїзд у тролейбусах дасть можливість лікарям і соцпрацівникам вільно пересуватися Черкасами", — зазначає Бондаренко.

Нагадаємо, в лютому у Черкасах міська влада підняла вартість проїзду в маршрутках.

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