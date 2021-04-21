В Черкассах разрешили медикам и соцработникам ездить в транспорте бесплатно

Речь идет о проезде в городском электрическом транспорте

Речь идет о проезде в городском электрическом транспорте

Фото из открытых источников

В Черкассах приняли решение о бесплатном проезде в городском электрическом транспорте для медицинских и социальных работников.

Соответствующее поручение ранее давал городской голова Анатолий Бондаренко, теперь за это проголосовал Черкасский горисполком, говорится в сообщении Черкасского горсовета, передает RegioNews.

Бесплатный проезд будет предоставляться медицинским работникам городских коммунальных некоммерческих предприятий и сотрудникам (социальным работникам и специалистам по социальной работе) бюджетного учреждения "Территориальный центр предоставления социальных услуг города Черкассы" и специализированного учреждения "Черкасский городской центр социальных служб".

Основанием для бесплатного проезда является удостоверение.

"В то время, когда в Украине свирепствует эпидемия коронавируса, именно на медиков и социальных работников приходится больше всего нагрузки. Поэтому мы, как городская власть, должны всячески способствовать этим людям. Бесплатный проезд в троллейбусах даст возможность врачам и соцработникам свободно передвигаться по Черкассам", — отмечает Бондаренко.

Напомним, в феврале в Черкассах городская власть подняла стоимость проезда в маршрутках.