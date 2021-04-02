Бойовики на Донбасі поранили двох наших військових й одного мирного жителя
В зоні ООС бойовики 14 разів порушили режим тиші, з яких 13 обстрілів було здійснено по позиціях українських захисників та 1 обстріл цивільної інфраструктури міста Красногорівка.
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-центр ООС.
Окупанти гатили неподалік населеного пункту Золоте-4, біля Світлодарська та Новотошківського.
Також було здійснено обстріли неподалік населених пунктів Пищевик, Красногорівка та Гнутове. Біля селища Опитне окупанти гатили з протитанкового ракетного комплексу.
Внаслідок ворожих обстрілів, двоє українських воїнів отримали поранення.
"Військовослужбовцям оперативно надано необхідну медичну допомогу. На місці події працюють командування військової частини та представники ВСП", - повідомили в ООС.
Наголошується, що в районі населеного пункту Красногорівка противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури, в результаті чого цивільна особа отримала осколкове поранення. Потерпілого було доставлено до медичного закладу.
Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 2 квітня 2021 року Слава...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, April 2, 2021
Нагадаємо, минулої доби бойовики здійснили 13 провокацій на Донбасі, двоє військових отримали поранення.