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Загострення на Донбасі: бойовики здійснили 13 провокацій, двоє військових отримали поранення
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02 квітня 2021, 10:49 8

Українська розвідка розповіла про втрати бойовиків за березень

02 квітня 2021, 10:49 8
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Більшість втрат окупантів були небойовими
Більшість втрат окупантів були небойовими
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У зоні Операції об'єднаних сил на Донбасі у березні цього року померли 20 терористів і понад 30 отримали поранення.

Про це повідомив офіцер української розвідки Сергій Нещадим у своєму Twitter, передає RegioNews.

За його словами, більшість втрат окупантів були небойовими.

Зокрема, з 1 по 31 березня російські найманці втратили 61 людину, з яких: безповоротні втрати (200) — 24 (небойові — 21, бойові — 3); санітарні (300) — 37 (небойові — 34, бойові — 3).

Також, за словами офіцера, з 27 липня, моменту оголошення перемирʼя на сході України, по 31 березня, бойовики втратили 405 членів особового складу своїх бандформувань (безповоротно — 185 осіб (небойові — 177, бойові — 8), санітарні — 220 (небойові — 213, бойові — 7).

Нагадаємо, минулої доби бойовики здійснили 13 провокацій, двоє військових отримали поранення.

Донбас Україна війна бойовики окупанти

 
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