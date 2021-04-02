Українська розвідка розповіла про втрати бойовиків за березень

Більшість втрат окупантів були небойовими

Більшість втрат окупантів були небойовими

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У зоні Операції об'єднаних сил на Донбасі у березні цього року померли 20 терористів і понад 30 отримали поранення.

Про це повідомив офіцер української розвідки Сергій Нещадим у своєму Twitter, передає RegioNews.

За його словами, більшість втрат окупантів були небойовими.

Зокрема, з 1 по 31 березня російські найманці втратили 61 людину, з яких: безповоротні втрати (200) — 24 (небойові — 21, бойові — 3); санітарні (300) — 37 (небойові — 34, бойові — 3).

Також, за словами офіцера, з 27 липня, моменту оголошення перемирʼя на сході України, по 31 березня, бойовики втратили 405 членів особового складу своїх бандформувань (безповоротно — 185 осіб (небойові — 177, бойові — 8), санітарні — 220 (небойові — 213, бойові — 7).

Втрати орків з 01.03. по 31.03. склали 61:

Без-ні(200) -24(не бойові 21, бойові 3)

С-ні(300)-37(не бойові 34, бойові 3)

З 27.07.20 по 31.03. -405:

Без-ні(200)- 185(не бойові 177, бойові 8)

С-рні(300)- 220(не бойові 213, бойові 7)

ОВТ-12од(ББМ - 1,БПЛА -6, АТТ -5)#200_бригада — Сергей Нещадим (@nevedimka123) April 2, 2021

Нагадаємо, минулої доби бойовики здійснили 13 провокацій, двоє військових отримали поранення.