Украинская разведка рассказала о потерях боевиков за март
В зоне Операции объединенных сил на Донбассе в марте этого года скончались 20 террористов и свыше 30 получили ранения.
Об этом сообщил офицер украинской разведки Сергей Нещадим в своем Twitter, передает RegioNews.
По его словам, большинство потерь оккупантов были небоевыми.
В частности, с 1 по 31 марта российские наемники потеряли 61 человека, из которых безвозвратные потери (200) — 24 (небоевые — 21, боевые — 3); санитарные (300) — 37 (небоевые — 34, боевые — 3).
Также, по словам офицера, с 27 июля, момента объявления перемирия на востоке Украины, по 31 марта, боевики потеряли 405 членов личного состава своих бандформирований (безвозвратно — 185 человек (небоевые — 177, боевые — 8), санитарные — 220 (небоевые — 213, боевые — 7).
Втрати орків з 01.03. по 31.03. склали 61:— Сергей Нещадим (@nevedimka123) April 2, 2021
Без-ні(200) -24(не бойові 21, бойові 3)
С-ні(300)-37(не бойові 34, бойові 3)
З 27.07.20 по 31.03. -405:
Без-ні(200)- 185(не бойові 177, бойові 8)
С-рні(300)- 220(не бойові 213, бойові 7)
ОВТ-12од(ББМ - 1,БПЛА -6, АТТ -5)#200_бригада
Напомним, за прошедшие сутки боевики совершили 13 провокаций, двое военных получили ранения.