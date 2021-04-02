Украинская разведка рассказала о потерях боевиков за март

Большинство потерь оккупантов были небоевыми

Большинство потерь оккупантов были небоевыми

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В зоне Операции объединенных сил на Донбассе в марте этого года скончались 20 террористов и свыше 30 получили ранения.

Об этом сообщил офицер украинской разведки Сергей Нещадим в своем Twitter, передает RegioNews.

По его словам, большинство потерь оккупантов были небоевыми.

В частности, с 1 по 31 марта российские наемники потеряли 61 человека, из которых безвозвратные потери (200) — 24 (небоевые — 21, боевые — 3); санитарные (300) — 37 (небоевые — 34, боевые — 3).

Также, по словам офицера, с 27 июля, момента объявления перемирия на востоке Украины, по 31 марта, боевики потеряли 405 членов личного состава своих бандформирований (безвозвратно — 185 человек (небоевые — 177, боевые — 8), санитарные — 220 (небоевые — 213, боевые — 7).

Втрати орків з 01.03. по 31.03. склали 61:

Без-ні(200) -24(не бойові 21, бойові 3)

С-ні(300)-37(не бойові 34, бойові 3)

З 27.07.20 по 31.03. -405:

Без-ні(200)- 185(не бойові 177, бойові 8)

С-рні(300)- 220(не бойові 213, бойові 7)

ОВТ-12од(ББМ - 1,БПЛА -6, АТТ -5)#200_бригада — Сергей Нещадим (@nevedimka123) April 2, 2021

Напомним, за прошедшие сутки боевики совершили 13 провокаций, двое военных получили ранения.