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Обострение на Донбассе: боевики совершили 13 провокаций, двое военных получили ранения
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02 апреля 2021, 10:49 8

Украинская разведка рассказала о потерях боевиков за март

02 апреля 2021, 10:49 8
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Большинство потерь оккупантов были небоевыми
Большинство потерь оккупантов были небоевыми
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В зоне Операции объединенных сил на Донбассе в марте этого года скончались 20 террористов и свыше 30 получили ранения.

Об этом сообщил офицер украинской разведки Сергей Нещадим в своем Twitter, передает RegioNews.

По его словам, большинство потерь оккупантов были небоевыми.

В частности, с 1 по 31 марта российские наемники потеряли 61 человека, из которых безвозвратные потери (200) — 24 (небоевые — 21, боевые — 3); санитарные (300) — 37 (небоевые — 34, боевые — 3).

Также, по словам офицера, с 27 июля, момента объявления перемирия на востоке Украины, по 31 марта, боевики потеряли 405 членов личного состава своих бандформирований (безвозвратно — 185 человек (небоевые — 177, боевые — 8), санитарные — 220 (небоевые — 213, боевые — 7).

Напомним, за прошедшие сутки боевики совершили 13 провокаций, двое военных получили ранения.

Донбасс Украина война боевики оккупанты

 
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