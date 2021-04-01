Украинцы стали больше поддерживать введение жесткого карантина, - опрос
В начале месяца такие мероприятия одобряли 56% граждан
В начале месяца такие мероприятия одобряли 56% граждан
В конце марта 58% часто следят за новостями о коронавирусе, 21% делают это иногда, 12% - редко. Лишь 8% вообще не интересуются такими новостями.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", пишет RegioNews.
По словам социологов, с начала марта наблюдается рост поддержки жесткого карантина. В начале месяца такие мероприятия одобряли 56% граждан.
По данным опроса, 61% респондентов ожидают, что распространение коронавируса уменьшится в результате введения жесткого карантина, 37% - имеют противоположное мнение.
В конце марта 58% часто следят за новостями о коронавирусе, 21% делают это иногда, 12% - редко. Лишь 8% вообще не интересуются такими новостями.
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