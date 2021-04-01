Украинцы стали больше поддерживать введение жесткого карантина, - опрос

В начале месяца такие мероприятия одобряли 56% граждан

В начале месяца такие мероприятия одобряли 56% граждан

Фото из открытых источников

В конце марта 58% часто следят за новостями о коронавирусе, 21% делают это иногда, 12% - редко. Лишь 8% вообще не интересуются такими новостями.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", пишет RegioNews.

По словам социологов, с начала марта наблюдается рост поддержки жесткого карантина. В начале месяца такие мероприятия одобряли 56% граждан.

По данным опроса, 61% респондентов ожидают, что распространение коронавируса уменьшится в результате введения жесткого карантина, 37% - имеют противоположное мнение.

В конце марта 58% часто следят за новостями о коронавирусе, 21% делают это иногда, 12% - редко. Лишь 8% вообще не интересуются такими новостями.

Ранее в Минздраве сказали, могут ли ввести локдаун в апреле.