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Украинцы стали больше поддерживать введение жесткого карантина, - опрос
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01 апреля 2021, 10:59 4

Украинцы стали больше поддерживать введение жесткого карантина, - опрос

01 апреля 2021, 10:59 4
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В начале месяца такие мероприятия одобряли 56% граждан
В начале месяца такие мероприятия одобряли 56% граждан
Фото из открытых источников
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В конце марта 58% часто следят за новостями о коронавирусе, 21% делают это иногда, 12% - редко. Лишь 8% вообще не интересуются такими новостями.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", пишет RegioNews.

По словам социологов, с начала марта наблюдается рост поддержки жесткого карантина. В начале месяца такие мероприятия одобряли 56% граждан.

По данным опроса, 61% респондентов ожидают, что распространение коронавируса уменьшится в результате введения жесткого карантина, 37% - имеют противоположное мнение.

В конце марта 58% часто следят за новостями о коронавирусе, 21% делают это иногда, 12% - редко. Лишь 8% вообще не интересуются такими новостями.

Ранее в Минздраве сказали, могут ли ввести локдаун в апреле.

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