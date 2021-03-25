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25 березня 2021, 17:16 5

Українцям розповіли, якою буде ціна на газ у квітні

25 березня 2021, 17:16 5
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Планується зберегти таку ж ціну, як у березні
Планується зберегти таку ж ціну, як у березні
Рixabay
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Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" в квітні збереже ціну газу для населення на поточному рівні 6,86 грн/кубометр, ціна газу в рамках постачальника "останньої надії" на квітень також збережеться на березневому рівні 6,99 грн/кубометр.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми своїм клієнтам збираємося запропонувати на квітень таку ж ціну, яка була у них в березні. І таким чином ми закінчуємо опалювальний сезон стабільною ціною", — сказав Коболєв.

При цьому він не став говорити, яку фіксовану ціну "Нафтогаз" готовий запропонувати у рамках річного контракту, термін дії якого почнеться 1 травня 2021 року.

"Ця ціна поки що не визначена. Ми підписали перший великий контракт (з "Йе Енергія" Дмитра Фірташа — ред.), який містить формулу ціноутворення. Ціна буде точно відома 25 квітня цього року", — додав Коболєв.

За його словами, частка "Нафтогазу" на ринку з серпня 2020 року сьогодні зросла на 11 в.п. — до 13%.

Раніше повідомлялося, що в Україні продовжать термін встановлення лічильників газу споживачам.

газ Андрій Коболєв Нафтогаз Україна населення

 
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