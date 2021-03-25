Украинцам рассказали, какой будет цена на газ в апреле

Планируется сохранить такую же цену, как в марте

Планируется сохранить такую же цену, как в марте

Рixabay

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" в апреле сохранит цену газа для населения на текущем уровне 6,86 грн/кубометр, цена газа в рамках поставщика "последней надежды" на апрель также сохранится на мартовском уровне 6,99 грн/кубометр

Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы своим клиентам собираемся предложить на апрель такую ​​же цену, которая была у них в марте. И, таким образом, мы заканчиваем отопительный сезон стабильной ценой", — сказал Коболев.

При этом он не стал говорить, какую фиксированную цену "Нафтогаз" готов предложить в рамках годового контракта, срок действия которого начнется 1 мая 2021 года.

"Эта цена пока не определена. Мы подписали первый крупный контракт, который содержит формулу ценообразования. Цена будет точно известна 25 апреля этого года", — добавил Коболев.

По его словам, доля "Нафтогаза" на рынке с августа 2020 года на сегодня выросла на 11 п.п. — до 13%.

Ранее сообщалось, что в Украине продлят срок установки счетчиков газа потребителям.