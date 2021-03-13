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Антирекорд в цьому році: за добу в Україні виявили понад 13 тисяч хворих COVID-19
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13 березня 2021, 10:26 3

Антирекорд в цьому році: за добу в Україні виявили понад 13 тисяч хворих COVID-19

13 березня 2021, 10:26 3
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Серед нових хворих - 710 дітей та 382 медпрацівника
Серед нових хворих - 710 дітей та 382 медпрацівника
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу COVID-19 виявили у 13 276 осіб, госпіталізовано 3967 осіб, зафіксовано 243 летальних випадків, 4897 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

13 276 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні за станом на 13 березня. Серед захворілих - 710 дітей та 382 медпрацівники", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 99 270 (в тому числі методом ПЛР - 46 361, методом ІФА - 18 658, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 34 251).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Київ р. (1 049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київської (913), Львівській (879) і Харківській (837) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 451 744 осіб;
  • одужало - 1 219 773 осіб;
  • летальних результатів - 28 158;
  • проведення ПЛР-тестів - 7 328 468.

Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 діагностували у 12946 осіб, в лікарні потрапили 3843 осіб.

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