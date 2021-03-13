Антирекорд в цьому році: за добу в Україні виявили понад 13 тисяч хворих COVID-19

Серед нових хворих - 710 дітей та 382 медпрацівника

Серед нових хворих - 710 дітей та 382 медпрацівника

Фото: з відкритих джерел

В Україні за минулу добу COVID-19 виявили у 13 276 осіб, госпіталізовано 3967 осіб, зафіксовано 243 летальних випадків, 4897 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

13 276 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні за станом на 13 березня. Серед захворілих - 710 дітей та 382 медпрацівники", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 99 270 (в тому числі методом ПЛР - 46 361, методом ІФА - 18 658, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 34 251).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Київ р. (1 049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київської (913), Львівській (879) і Харківській (837) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 451 744 осіб;

одужало - 1 219 773 осіб;

летальних результатів - 28 158;

проведення ПЛР-тестів - 7 328 468.

Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 діагностували у 12946 осіб, в лікарні потрапили 3843 осіб.