Антирекорд в цьому році: за добу в Україні виявили понад 13 тисяч хворих COVID-19
В Україні за минулу добу COVID-19 виявили у 13 276 осіб, госпіталізовано 3967 осіб, зафіксовано 243 летальних випадків, 4897 пацієнтів одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
13 276 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні за станом на 13 березня. Серед захворілих - 710 дітей та 382 медпрацівники", - повідомив міністр.
Було здійснено тестувань за добу - 99 270 (в тому числі методом ПЛР - 46 361, методом ІФА - 18 658, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 34 251).
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Київ р. (1 049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київської (913), Львівській (879) і Харківській (837) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 451 744 осіб;
- одужало - 1 219 773 осіб;
- летальних результатів - 28 158;
- проведення ПЛР-тестів - 7 328 468.
Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 діагностували у 12946 осіб, в лікарні потрапили 3843 осіб.