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03 березня 2021, 12:46 11

У Києві стрибок смертей від COVID-19

03 березня 2021, 12:46 11
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За добу померло 25 людей - найбільше за останні 7 тижнів
За добу померло 25 людей - найбільше за останні 7 тижнів
Фото з відкритих джерел
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За минулу добу у столиці зареєстрували 655 нових випадків захворювання на коронавірус, 25 людей померли – це найбільша кількість смертей з 12 січня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Плюс 655 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 25 летальних випадків від вірусу, - констатував Кличко.

Серед нових хворих 353 жінки віком від 18 до 92 років, 252 чоловіки віком від 20 до 87 років, 28 дівчаток віком від 1 тижня до 17 років та 22 хлопчики від 3 місяців до 17 років.

113 людей госпіталізували.

Як повідомлялося, в Україні стрімко зростає смертність від COVID-19, - НАН. Летальні випадки повільно збільшувалися з середини лютого, зараз - різке прискорення.

Київ COVID-19 Смертність Віталій Кличко мер

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