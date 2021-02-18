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18 лютого 2021, 18:54 1070

У Раді підтримали законопроект про скасування переходу на зимовий і літній час

18 лютого 2021, 18:54 1070
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При підготовці законопроекту до другого читання деякі територіальні громади можуть передбачити можливість вводити регіональний робочий час
При підготовці законопроекту до другого читання деякі територіальні громади можуть передбачити можливість вводити регіональний робочий час
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Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендує прийняти за основу законопроект про обчислення часу.

Про це повідомив перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук в Facebook, пише RegioNews.

Стефанчук розповів, що направив листа НАН та медичні університети.

"Абсолютно всі без винятку висловили підтримку ідеї скасування сезонного переведення годинників, оскільки це негативно впливає на здоров'я людини", - підкреслив політик.

За його словами, економічна доцільність переведення стрілок годинника не доведена.

В той самий час Стефанчук зазначив, що при підготовці законопроекту до другого читання деякі територіальні громади можуть передбачити можливість вводити регіональний робочий час.

"Також хочу нагадати, що після анексії Криму Російська Федерація відразу ж прийняла рішення і встановила на тимчасово окупованих територіях московський час. Наше завдання - встановити і закріпити єдине київське час на всій території України без винятку", - підкреслив Стефанчук.

Раніше вже повідомлялося, що у Раді знову хочуть скасувати переведення годинників.

Україна Київ Верховна Рада анексія час

 
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