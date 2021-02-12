В Укравтодоре рассказали, в каких областях есть проблемы с проездом
В Украине проблемные участки дорог остаются только в Ивано-Франковской и Львовской областях.
Как передает RegioNews, об этом в комментарии "Укринформу" сообщил начальник управления эксплуатации и безопасности движения Укравтодора Олег Федоренко.
"Если накрывается снегом вся Украина в один и тот же момент, конечно, техники не хватает. Но в целом техники для расчистки дорог и их обработки более чем достаточно", - рассказал Федоренко.
Он добавил, что погодные условия усложняются сильным ветром, который образует снежные переметы на дорогах, которые через 15 минут после прохождения техники становятся еще больше. С обледенением на дорогах также трудно бороться из-за низких температур и ледяного дождя.
По словам Федоренко, сейчас немного участков дорог в Украине остаются проблемными.
"Есть небольшой проблемный участок в Ивано-Франковской и Львовской области. На всех остальных участках дорог проблемы образуются исключительно из-за того, что временно блокируется движение из-за ДТП по причине невнимательности водителей транспортных средств или неисправности их транспортных средств", - отметил начальник управления.
Также он призвал водителей быть внимательнее на дорогах и не двигаться на большой скорости.
Напомним, ограничения на движение грузовиков отменили еще в трех областях и в одной ввели.