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12 февраля 2021, 19:11 4

В Укравтодоре рассказали, в каких областях есть проблемы с проездом

12 февраля 2021, 19:11 4
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Там призвали водителей быть внимательнее на дорогах и не двигаться на большой скорости
Фото из открытых источников
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В Украине проблемные участки дорог остаются только в Ивано-Франковской и Львовской областях.

Как передает RegioNews, об этом в комментарии "Укринформу" сообщил начальник управления эксплуатации и безопасности движения Укравтодора Олег Федоренко.

"Если накрывается снегом вся Украина в один и тот же момент, конечно, техники не хватает. Но в целом техники для расчистки дорог и их обработки более чем достаточно", - рассказал Федоренко.

Он добавил, что погодные условия усложняются сильным ветром, который образует снежные переметы на дорогах, которые через 15 минут после прохождения техники становятся еще больше. С обледенением на дорогах также трудно бороться из-за низких температур и ледяного дождя.

По словам Федоренко, сейчас немного участков дорог в Украине остаются проблемными.

"Есть небольшой проблемный участок в Ивано-Франковской и Львовской области. На всех остальных участках дорог проблемы образуются исключительно из-за того, что временно блокируется движение из-за ДТП по причине невнимательности водителей транспортных средств или неисправности их транспортных средств", - отметил начальник управления.

Также он призвал водителей быть внимательнее на дорогах и не двигаться на большой скорости.

Напомним, ограничения на движение грузовиков отменили еще в трех областях и в одной ввели.

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