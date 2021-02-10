На Волині рятувальники витягли автобус з дітьми зі снігової пастки

Шкільний автобус з 22 учнями 6-9 класів, вихователем і водієм потрапив в яму на дорозі

Шкільний автобус з 22 учнями 6-9 класів, вихователем і водієм потрапив в яму на дорозі

Скріншот з відео

На тлі лютої негоди по всій Україні, неподалік від села Дьогтєв Волинської області рятувальники відбуксирували зі снігового замету шкільний автобус з 22 дітьми.

Про це інформує пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), пише RegioNews.

"10 лютого о 08:22 у службу "101" надійшло повідомлення, що на автодорозі біля села Дьогтєв Володимир-Волинського району потрапив у сніговий замет шкільний автобус, який транспортував дітей до навчального закладу у селі Суходоли Володимир-Волинського району", - йдеться в повідомленні.

На місці події рятувальники з'ясували, що шкільний автобус з 22 учнями 6-9 класів, вихователем і водієм потрапив у яму на дорозі.

"Рятувальники відтягли транспортний засіб на стале дорожнє покриття, і він продовжив рух по маршруту в навчальний заклад у селі Суходоли Володимир-Волинського району", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, в Україні знеструмлено 62 населених пункти у п'яти областях.