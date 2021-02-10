13:04  10 лютого
У ОРДЛО смертність від COVID-19 вище, ніж будь-де у світі - Резніков
09:44  10 лютого
Під будинком міністра юстиції Малюськи невідомі запалили фаєри
08:11  10 лютого
На Донбасі три порушення за добу: гатили з гранатометів та стрілецької зброї
UA | RU
UA | RU
10 лютого 2021, 12:58 6

На Волині рятувальники витягли автобус з дітьми зі снігової пастки

10 лютого 2021, 12:58 6
Читайте также на русском языке
Шкільний автобус з 22 учнями 6-9 класів, вихователем і водієм потрапив в яму на дорозі
Шкільний автобус з 22 учнями 6-9 класів, вихователем і водієм потрапив в яму на дорозі
Скріншот з відео
Читайте также
на русском языке

На тлі лютої негоди по всій Україні, неподалік від села Дьогтєв Волинської області рятувальники відбуксирували зі снігового замету шкільний автобус з 22 дітьми.

Про це інформує пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), пише RegioNews.

"10 лютого о 08:22 у службу "101" надійшло повідомлення, що на автодорозі біля села Дьогтєв Володимир-Волинського району потрапив у сніговий замет шкільний автобус, який транспортував дітей до навчального закладу у селі Суходоли Володимир-Волинського району", - йдеться в повідомленні.

На місці події рятувальники з'ясували, що шкільний автобус з 22 учнями 6-9 класів, вихователем і водієм потрапив у яму на дорозі.

"Рятувальники відтягли транспортний засіб на стале дорожнє покриття, і він продовжив рух по маршруту в навчальний заклад у селі Суходоли Володимир-Волинського району", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, в Україні знеструмлено 62 населених пункти у п'яти областях.

Україна автобус рятувальники ДСНС діти

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Хазяїн Надвірної, творець "Буковелю" та битва колишніх "помаранчевих": чого варто очікувати від довиборів по прикарпатському округу №87
Почали з "одобрямсу": як мери промислових центрів Дніпропетровщини отримали зручні міськради
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Вадим Денисенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram