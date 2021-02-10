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10 февраля 2021, 12:58 6

На Волыни спасатели вытащили автобус с детьми из снежной ловушки

10 февраля 2021, 12:58 6
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Школьный автобус с 22 учащимися 6-9 классов, воспитателем и водителем попал в яму на дороге
Школьный автобус с 22 учащимися 6-9 классов, воспитателем и водителем попал в яму на дороге
Скриншот с видео
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На фоне разбушевавшейся непогоды по всей Украине неподалеку от села Дегтев Волынской области спасатели отбуксировали из снежного заноса школьный автобус с 22 детьми.

Об этом информирует пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), пишет RegioNews.

"10 февраля в 08:22 в службу "101" поступило сообщение, что на автодороге возле села Дегтев Владимир-Волынского района попал в снежный сугроб школьный автобус, который транспортировал детей в учебное заведение в селе Суходолы Владимир-Волынского района", - говорится в сообщении.

На месте происшествия спасатели выяснили, что школьный автобус с 22 учащимися 6-9 классов, воспитателем и водителем попал в яму на дороге.

"Спасатели оттащили транспортное средство на устойчивое дорожное покрытие, и он продолжил движение по маршруту в учебное заведение в селе Суходолы Владимир-Волынского района", - добавили в ГСЧС.

Напомним, в Украине обесточены 62 населенных пункта в пяти областях.

Украина автобус спасатели ГСЧС дети

 
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