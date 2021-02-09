На Львівщині боржник замовив викрадення підприємця, щоб не повертати $158 тисяч

Було повідомлено про підозру сімом членам угруповання

Було повідомлено про підозру сімом членам угруповання

У Львівській області чоловік позичив грошей у підприємця і "замовив" його викрадення, щоб не віддавати борг. У листопаді минулого року зловмисники викрали бізнесмена і вивезли за межі міста.

Як пише RegioNews, про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, житель Львівської області позичив у бізнесмена 200 тис. доларів, щоб не віддавати 158 тис. доларів залишку довго він звернувся за допомогою до лідера злочинного угруповання.

У листопаді минулого року зловмисники викрали підприємця і, погрожуючи його сім'ї і йому самому, насильно змушували чоловіка відмовитися від боргу. Також вони вимагали виплачувати їм по 5 тис. грн на місяць за можливість вести бізнес.

"В ході проведення обшуків за місцем проживання членів групи і у їхніх автомобілях вилучено зброю та боєприпаси, посвідчення правоохоронних органів, одяг з логотипами різних правоохоронних підрозділів, десятки паспортів, мобільних телефонів та інших знарядь для вчинення злочинів", - розповіли в Офісі генпрокурора.

На цей час було повідомлено про підозру сімом членам угруповання. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, хакери з Харківщини обікрали банки країн Європи та США на 2,5 млрд доларів.