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09 лютого 2021, 17:59 4

На Львівщині боржник замовив викрадення підприємця, щоб не повертати $158 тисяч

09 лютого 2021, 17:59 4
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Було повідомлено про підозру сімом членам угруповання
Було повідомлено про підозру сімом членам угруповання
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У Львівській області чоловік позичив грошей у підприємця і "замовив" його викрадення, щоб не віддавати борг. У листопаді минулого року зловмисники викрали бізнесмена і вивезли за межі міста.

Як пише RegioNews, про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, житель Львівської області позичив у бізнесмена 200 тис. доларів, щоб не віддавати 158 тис. доларів залишку довго він звернувся за допомогою до лідера злочинного угруповання.

У листопаді минулого року зловмисники викрали підприємця і, погрожуючи його сім'ї і йому самому, насильно змушували чоловіка відмовитися від боргу. Також вони вимагали виплачувати їм по 5 тис. грн на місяць за можливість вести бізнес.

"В ході проведення обшуків за місцем проживання членів групи і у їхніх автомобілях вилучено зброю та боєприпаси, посвідчення правоохоронних органів, одяг з логотипами різних правоохоронних підрозділів, десятки паспортів, мобільних телефонів та інших знарядь для вчинення злочинів", - розповіли в Офісі генпрокурора.

На цей час було повідомлено про підозру сімом членам угруповання. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, хакери з Харківщини обікрали банки країн Європи та США на 2,5 млрд доларів.

Офіс генпрокурора Україна кримінал Львів кримінальна справа

 
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