17:29  09 февраля
В Украине ухудшится погода: какие регионы будет засыпать снегом
16:53  09 февраля
Вопрос карантина на местный референдум выносить не будут, - Стефанчук
18:15  09 февраля
На Донбассе боевики дважды открывали огонь, потерь нет - штаб
UA | RU
UA | RU
09 февраля 2021, 17:59

На Львовщине должник заказал похищение предпринимателя, чтобы не возвращать $158 тысяч

09 февраля 2021, 17:59
Читайте також українською мовою
Было сообщено о подозрении семерым членам группировки
Было сообщено о подозрении семерым членам группировки
Читайте також
українською мовою

Во Львовской области мужчина занял денег у предпринимателя и "заказал" его похищение, чтобы не отдавать долг. В ноябре прошлого года злоумышленники похитили бизнесмена и вывезли за черту города.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Согласно данным следствия, житель Львовской области одолжил у бизнесмена 200 тыс. долларов, чтоб не отдавать 158 тыс. долларов остатка долго он обратился за помощью к лидеру преступной группировки.

В ноябре прошлого года злоумышленники выкрали предпринимателя и, угрожая его семье и ему самому, насильно заставляли мужчину отказаться от долга. Также они требовали выплачивать им по 5 тыс. грн в месяц за возможность вести бизнес.

"В ходе проведения обысков по месту жительства членов группы и в их автомобилях изъято оружие и боеприпасы, удостоверение правоохранительных органов, одежда с логотипами различных правоохранительных подразделений, десятки паспортов, мобильных телефонов и других орудий для совершения преступлений", - рассказали в Офисе генпрокурора.

На данный момент было сообщено о подозрении семерым членам группировки. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, хакеры из Харьковщины обокрали банки стран Европы и США на 2,5 млрд долларов.

Офис генпрокурора Украина криминал Львов криминальное дело

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Щедрый Марцинкив: почему "Свобода", выиграв выборы в Ивано-Франковске, раздает по кусочкам власть всем желающим
Много шума от ОПЗЖ и необычная коалиция Бойченко: как прошел первый раунд схватки за власть в Мариуполе
Все публикации »
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram