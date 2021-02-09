На Львовщине должник заказал похищение предпринимателя, чтобы не возвращать $158 тысяч

Было сообщено о подозрении семерым членам группировки

Было сообщено о подозрении семерым членам группировки

Во Львовской области мужчина занял денег у предпринимателя и "заказал" его похищение, чтобы не отдавать долг. В ноябре прошлого года злоумышленники похитили бизнесмена и вывезли за черту города.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Согласно данным следствия, житель Львовской области одолжил у бизнесмена 200 тыс. долларов, чтоб не отдавать 158 тыс. долларов остатка долго он обратился за помощью к лидеру преступной группировки.

В ноябре прошлого года злоумышленники выкрали предпринимателя и, угрожая его семье и ему самому, насильно заставляли мужчину отказаться от долга. Также они требовали выплачивать им по 5 тыс. грн в месяц за возможность вести бизнес.

"В ходе проведения обысков по месту жительства членов группы и в их автомобилях изъято оружие и боеприпасы, удостоверение правоохранительных органов, одежда с логотипами различных правоохранительных подразделений, десятки паспортов, мобильных телефонов и других орудий для совершения преступлений", - рассказали в Офисе генпрокурора.

На данный момент было сообщено о подозрении семерым членам группировки. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, хакеры из Харьковщины обокрали банки стран Европы и США на 2,5 млрд долларов.