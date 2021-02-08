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08 лютого 2021, 15:32 4

На Львівщині сталася бійка зі стріляниною: є постраждалі

08 лютого 2021, 15:32 4
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У результаті постраждалі отримали вогнепальні поранення
У результаті постраждалі отримали вогнепальні поранення
Фото: Нацполіція
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У Львівській області в одному із сіл мешканець відкрив стрілянину з мисливської рушниці по двох учасникам бійки. У результаті вони отримали вогнепальні поранення.

Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Зазначається, що бійка зі стріляниною сталася вранці 7 лютого. Тоді 23-річний місцевий житель вистрілив з мисливської рушниці, влучивши в інших учасників бійки. Ними виявились жителі сусіднього села віком 22 та 25 років. З вогнепальними пораненнями вони були госпіталізовані в районну лікарню.

Після цього правоохоронці затримали зловмисника. Незабаром суд обере йому запобіжний захід. Також правоохоронці вилучили та направили на експертизу рушницю.

За даним фактом вже відкрите кримінальне провадження за статтею про замах на вбивство (ч.2 ст.15, п.1 п.7 ч.2 ст.115 КК України). Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно у Чернівцях посеред вулиці трапилася стрілянина.

Україна кримінал стрілянина кримінальна справа Львівщина

 
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