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08 февраля 2021, 15:32 4

На Львовщине произошла драка со стрельбой: есть пострадавшие

08 февраля 2021, 15:32 4
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В результате пострадавшие получили огнестрельные ранения
В результате пострадавшие получили огнестрельные ранения
Фото: Нацполиция
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Во Львовской области в одном из сел житель открыл стрельбу из охотничьего ружья по двум участникам драки. В результате они получили огнестрельные ранения.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, драка со стрельбой произошла утром 7 февраля. Тогда 23-летний местный житель выстрелил из охотничьего ружья, попав в других участников драки. Ими оказались жители соседнего села в возрасте 22 и 25 лет. С огнестрельными ранениями они были госпитализированы в районную больницу.

После этого правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Также правоохранители изъяли и направили на экспертизу ружье.

По данному факту уже открыто уголовное производство по статье о покушении на убийство (ч.2 ст.15, п.1 п.7 ч.2 ст.115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, недавно в Черновцах посреди улицы произошла стрельба.

Украина криминал стрельба криминальное дело Львовщина

 
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