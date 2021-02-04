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04 лютого 2021, 15:47 258

Адаптивний карантин: стало відомо, у якій зоні буде Київ

04 лютого 2021, 15:47 258
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Наступного тижня в Києві на підставі останніх даних визначать ефективність локдауну
Наступного тижня в Києві на підставі останніх даних визначать ефективність локдауну
Фото з відкритих джерел
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Київ при переході на адаптивний карантин в Україні буде постійно в "помаранчевій зоні". На це впливають одразу кілька факторів.

Як пише RegioNews, про це в ефірі "Україна 24" розповів начальник управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан.

За його словами, наступного тижня в Києві на підставі останніх даних визначать ефективність локдауну.

"Будемо бачити показники по Києву. Сьогодні ми можемо говорити про те, що місто Київ постійно перебуватиме в "помаранчевій зоні", тому що мегаполіс і в ньому велика кількість організованих колективів", - зазначив Рубан.

Раніше у Держспоживслужбі заявили, що в Києві не очікується сплеску захворюваності після локдауну.

коронавірус Україна Київ карантин зона

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