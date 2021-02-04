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04 февраля 2021, 15:47 258

Адаптивный карантин: стало известно, в какой зоне будет Киев

04 февраля 2021, 15:47 258
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На следующей неделе в Киеве на основании последних данных определят эффективность локдауну
На следующей неделе в Киеве на основании последних данных определят эффективность локдауну
Фото из открытых источников
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Киев при переходе на адаптивный карантин в Украине будет постоянно в "оранжевой зоне". На это влияют сразу несколько факторов.

Как пишет RegioNews, об этом в эфире "Украина 24" рассказал начальник управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, на следующей неделе в Киеве на основании последних данных определят эффективность локдауна.

"Будем видеть показатели по Киеву. Сегодня мы можем говорить о том, что город Киев будет постоянно находиться в "оранжевой зоне", потому что мегаполис и в нем большое количество организованных коллективов", - отметил Рубан.

Ранее в Госпотребслужбе заявили, что в Киеве не ожидается всплеска заболеваемости после локдауну.

коронавирус Украина Киев карантин зона

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