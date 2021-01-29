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29 січня 2021, 13:19 163

У МОЗ сказали, коли може початися вакцинація в Україні

29 січня 2021, 13:19 163
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Скасувати початок вакцинації можуть тільки у випадку форс-мажорних обставин
Скасувати початок вакцинації можуть тільки у випадку форс-мажорних обставин
Фото: МОЗ
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В Україні вакцинація від коронавірусу може розпочатися з 15 лютого. Зараз це питання знаходиться на етапі затвердження.

Як пише RegioNews, про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю BBC.

"Можемо сказати, що в районі 15 лютого. Десь так. Можливо й пізніше. Багато процеси на етапі узгодження", - заявив він.

За його словами, скасувати початок вакцинації можуть тільки у випадку форс-мажорних обставин.

"Наприклад, не відпустять партію, партія потрапить в ДТП, літак не вилетить із-за негоди. Якщо ми не отримаємо в лютому вакцину, то тільки з-за таких ось речей. Я більш ніж упевнений, що у лютому розпочнеться кампанія з імунопрофілактики проти коронавірусу", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, раніше Зеленський вимагає розробити план вакцинації від коронавірусу для кожної області.

вакцина коронавірус МОЗ Україна хвороба
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