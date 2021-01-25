Ляшко розповів, чому в Україні не продовжили локдаун

За його словами, введення жорсткіших обмежень дозволило стримати стрімке зростання захворюваності

За його словами, введення жорсткіших обмежень дозволило стримати стрімке зростання захворюваності

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У зв'язку зі зменшенням статистики кількості заражених коронавірусом в Україні вирішили не продовжувати дію посилених карантинних обмежень.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко в коментарі "РБК-Україна" розповів, що поки медична система України справляється з навантаженням: в лікарнях досить вільних ліжок, пише RegioNews.

"Введення жорсткіших обмежень дозволило нам стримати стрімке зростання захворюваності, як це відбувалося і в інших європейських країнах", — пояснив Ляшко.

Як пояснив виданню глава комітету ВР з питань здоров'я нації, депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький, МОЗ спирався на статистику.

"Наявна статистика, за словами міністра, дозволяє вийти з режиму посиленого карантину і повернутися до адаптивного", — розповів Радуцький.

Він уточнив, що на зустрічі з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим тиждень тому у депутатів виникли питання щодо правдивості статистики: чи не пов'язаний невеликий добовий приріст хворих з недостатньою кількістю проведених тестів.

"Але міністр пояснив, що зараз при легкому перебігу захворювання пацієнтів обстежують за допомогою експрес-тестів на антиген. А вони не потрапляють в загальну статистику по ПЛР і ІФА тестам. З цього, за словами міністра, також випливає, що число тяжкохворих знижується", — зазначив Радуцький.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, де в країні найгірша епідситуація.