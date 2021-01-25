Ляшко рассказал, почему в Украине не продлили локдаун

По его словам, введение более жестких ограничений позволило сдержать стремительный рост заболеваемости

По его словам, введение более жестких ограничений позволило сдержать стремительный рост заболеваемости

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В связи с уменьшением статистики количества зараженных коронавирусом в Украине решили не продлевать действие усиленных карантинных ограничений.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко в комментарии "РБК-Украина" рассказал, что пока медицинская система справляется с нагрузкой: в больницах достаточно свободных коек, пишет RegioNews.

"Введение более жестких ограничений позволило нам сдержать стремительный рост заболеваемости, как это происходило и в других европейских странах", — объяснил Ляшко.

Как объяснил изданию глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, Минздрав опирался на статистику.

"Имеющаяся статистика, по словам министра, позволяет выйти из режима усиленного карантина и вернуться к адаптивному", — рассказал Радуцкий.

Он уточнил, что на встрече с министром здравоохранения Максимом Степановым неделю назад у депутатов возникли вопросы насчет правдивости статистики: не связан ли небольшой суточный прирост больных с недостаточным количеством проведенных тестов.

"Но министр объяснил, что сейчас при легком течении заболевания пациентов обследуют с помощью экспресс-тестов на антиген. А они не попадают в общую статистику по ПЦР и ИФА тестам. Из этого, по словам министра, также следует, что число тяжелобольных снижается", — отметил Радуцкий.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, где в стране самая плохая эпидситуация.