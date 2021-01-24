Україна – третя з кінця за рівнем тестування на covid-19 у Європі

В країнах співмірних за кількістю населення з Україною цей показник у півтора раза більший

В країнах співмірних за кількістю населення з Україною цей показник у півтора раза більший

Фото з відкритих джерел

Україна перебуває на третьому з кінця місці в Європі за кількістю проведених тестувань на коронавірус на душу населення.

Про це свідчить інформація сайту Worldometers, пише RegioNews.

Якщо не враховувати Ватикан, де про кількість проведених тестів не повідомляється, в середньому менше ніж в Україні протестували людей лише у Албанії. При населенні у 43,6 млн людей в Україні проведено 138,9 тестів на 1 млн людей. Близькі до України показники має лише Молдова, населення якої удесятеро менше, ніж в нашій державі.

Для порівняння, серед інших країн зі співмірним до України населенням цей показник значно вищий: у Польщі – в півтора раза (220,2 при 37 млн населення), в Іспанії – майже в 5 разів (645 при 46 млн населення).

У Великій Британії, що лишається лідером за поширенням коронавірусу в Європі, цей показник всемеро більший, ніж в Україні – 987,4 при населенні 68 млн.

Нагадаємо, в Україні станом на 24 січня зафіксовано 3 915 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників.