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Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
05 жовтня 2026, 12:13

Дотиснути Україну: медійний гачок Москви та осінній дедлайн

05 жовтня 2026, 12:13
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Що ми маємо останні кілька днів? Виключно російську інформаційну кампанію, яка розгорнулась у нас в тилу, а зараз ще й масштабуватиметься по Європі
Що ми маємо останні кілька днів? Виключно російську інформаційну кампанію, яка розгорнулась у нас в тилу, а зараз ще й масштабуватиметься по Європі
Фото: з відкритих джерел
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Мотив один: здаваймося, погоджуймося на будь-що, віддаваймо в руки Москви ключі від управління Україною (бо яка тоді субʼєктність, якщо агресор збирається диктувати, які нам оборонні союзи створювати, якою мовою говорити чи в яку церкву ходити).

І стартувала ця кампанія зразу після заяв Путіна на Валдайському форумі. У них це дійсно іде за планом – в даному випадку – за медійно-інформаційним. Бо треба дожати Україну, поки Путін збирається до Китаю в листопаді.

Ну, і на фоні того, що більшість з нас дійсно ментально плавить і дехто ведеться на весь цей треш, бо не бачить виходу, треба сказати чесно – у нас іншого виходу просто немає, окрім як зціпити зуби і протриматися наступні 3-4 місяці. Ми ж витримали 2022-й, коли все було ще гірше, чи не так?

Що ж до величезного масиву "переговорних постів", які я читаю другу добу. Аналізуючи тези усіх цих замирювачів і "миротворців", у мене більше відчуття, що вони це роблять не тому, що недалекоглядні чи попаяні. А тому, що вся ця кампанія не просто пахне, а смердить російськими грошима. У мене все.

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