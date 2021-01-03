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03 січня 2021, 15:44 6

Чиновників у 2021 році зобов'яжуть здавати іспит на знання української мови

03 січня 2021, 15:44 6
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Депутати та правоохоронці не підпадають під цю категорію
Депутати та правоохоронці не підпадають під цю категорію
Фото: з відкритих джерел
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Міністрів, урядовців, керівників ОДА, районних адміністрацій і держпідприємств зобов'яжуть у 2021 році здавати іспит на знання державної мови.

Як передає RegioNews, про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь ефірі телеканалу "Україна 24".

Так, в середині січня чинності набирає одна зі статей закону про функціонування української мови як державної - претендентів на посади в держорганах зобов'яжуть складати іспит.

"В першу чергу це буде стосуватиметься тих, хто претендує на державну службу, це будуть і міністри, і чиновники, керівники обласних державних, районних адміністрацій, держпідприємств, прокурори. Тобто ті, хто займатиметься безпосередньо діяльністю, пов'язаною з державною владою. Стосовно іншої категорії - це і ті громадяни, які набувають громадянства. Це громадяни інших країн, які, склавши державний іспит, мають право отримати громадянство нашої держави", - розповів він.

Водночас деякі категорії держслужбовців не будуть складати такий іспит.

Будуть і ті категорії, які не складатимуть, принаймні у 2021 році, можливо, будуть якісь зміни до закону. Це стосується насамперед депутатів, така вже норма закону, нічого не вдієш, і правоохоронні структури. Я вважаю, що кожен чиновник не має лякатися своїх знань, і якщо він складе чи не складе екзамену, має сказати про це. Це сприйматиметься набагато краще, ніж раніше, коли "склав" іспит, а два слова зв'язати не може", - сказав омбудсмен.

Нагадаємо, мовний омбудсмен пояснив, яких сфер торкнеться перехід на українську мову з 16 грудня.

громадянство українська мова мова Омбудсмен депутати
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