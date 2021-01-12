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12 січня 2021, 11:59 3

ОАСК порушив справу щодо оскарження результатів конкурсу на посаду директора Центру здоров’я

12 січня 2021, 11:59 3
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Підготовче засідання призначено на 17 лютого 2021 року
Підготовче засідання призначено на 17 лютого 2021 року
Рixabay
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Окружний адміністративний суд міста Києві відкрив провадження у справі щодо оскарження результатів конкурсу на посаду генерального директора Центру громадського здоров’я та призначив підготовче засідання на 17 лютого 2021 року.

Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо оскарження рішення Конкурсної комісії про визначення переможця на посаду генерального директора Державної установи "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України". Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання на 17 лютого 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, серед вимог позову - визнати протиправними та скасувати рішення Конкурсної комісії від 24 листопада 2020 року в частині допущення Романа Родини до участі у конкурсі, а також рішення від 3 грудня 2020 року, яким його було визнано переможцем конкурсу на посаду очільника Центру громадського здоров’я.

У суді інформують, що разом із позовом до суду надійшла заява про його забезпечення, в якій позивач просив суд зупинити дію рішення Конкурсної комісії про визначення переможця у конкурсі на посаду очільника Центру громадського здоров’я.

Повідомляється, що на підставі частини шостої статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України ОАСК відмовив позивачу у вжитті заходів забезпечення позову.

Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали області із найвищими COVID-показниками.

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