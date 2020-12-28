Обвал на шахте на Луганщине: Горняк, которого искали, погиб

Завал произошел вчера в 23:40 в четвертом южном вентиляционном ходке горизонта 600-684 метров

Завал произошел вчера в 23:40 в четвертом южном вентиляционном ходке горизонта 600-684 метров

Рixabay

В результате обвала на шахте "Золотое" в Луганской области погиб горняк. Правоохранители проводят расследование инцидента.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Завал произошел вчера в 23:40 в четвертом южном вентиляционном ходке горизонта 600-684 метров. Под завалами оказались двое горняков, одному из них удалось спастись и выбраться на поверхность. Другого нашли мертвым.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

В настоящее время продолжаются мероприятия по ликвидации аварии. На месте происшествия продолжают работать полицейские, которые устанавливают обстоятельства.

Напомним, в Днепропетровской области взорвался метан на одной из шахт: есть пострадавшие.