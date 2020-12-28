15:02  28 декабря
Главе Конституционного Суда Тупицкому сообщили о подозрении
11:32  28 декабря
Садовый призвал львовян в праздничный период оставаться дома
14:04  28 декабря
Более 80% украинцев планируют встретить 2021 год дома - опрос
UA | RU
UA | RU
28 декабря 2020, 17:39 4

Обвал на шахте на Луганщине: Горняк, которого искали, погиб

28 декабря 2020, 17:39 4
Читайте також українською мовою
Завал произошел вчера в 23:40 в четвертом южном вентиляционном ходке горизонта 600-684 метров
Завал произошел вчера в 23:40 в четвертом южном вентиляционном ходке горизонта 600-684 метров
Рixabay
Читайте також
українською мовою

В результате обвала на шахте "Золотое" в Луганской области погиб горняк. Правоохранители проводят расследование инцидента.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Завал произошел вчера в 23:40 в четвертом южном вентиляционном ходке горизонта 600-684 метров. Под завалами оказались двое горняков, одному из них удалось спастись и выбраться на поверхность. Другого нашли мертвым.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

В настоящее время продолжаются мероприятия по ликвидации аварии. На месте происшествия продолжают работать полицейские, которые устанавливают обстоятельства.

Напомним, в Днепропетровской области взорвался метан на одной из шахт: есть пострадавшие.

Украина шахтеры смерть спасатели шахта
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Мэр Ужгорода Богдан Андриив: "Против меня была организована кампания, чтобы испортить мне рейтинг и некоторое время держать на крючке"
"Потемкинские дороги-2020" Тимошенко и Голика. Почему "Большое строительство" стало провалом
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Виктор Андрусив
Все блоги »