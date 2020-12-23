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23 грудня 2020, 12:58 7

У Держспоживслужбі Києва сказали, чи закриють головну ялинку для відвідування

23 грудня 2020, 12:58 7
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Планується лише введення обмежень у місцях для розваг
Планується лише введення обмежень у місцях для розваг
Фото з відкритих джерел
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Головна ялинка в Києві не буде закрита для відвідування киян і гостей столиці. Карантинні обмеження будуть стосуватися тільки скупчення людей в місцях для розваг.

Як пише RegioNews, про це в ефірі "Україна 24" заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

"Закриття ялинки не стоїть під загрозою, на відкритих локаціях передача інфекції дуже мала. Тому сьогодні розглядається насамперед питання масового скупчення людей", - зазначив Рубан.

Він також відповів на питання, як буде контролюватися скупчення людей на Софіївській площі з урахуванням того, що на відкриття ялинки 19 грудня було дуже багато людей.

"На ярмарках є організатори, які відповідають за дотримання визначеного режиму, які мають забезпечити розмітку і контролювати певну дистанцію. Якщо це не буде дотримуватися, до даних суб'єктів господарювання будуть застосовуватися заходи... А що стосується відкритого простору, прогулянки в парку, біля ялинки у місцях, де буде святкування, ніяких призупинень не буде. Тільки біля місць для розваг", - додав Рубан.

Нагадаємо, раніше у Держспоживслужбі заявили, що зараз підстав для посилення карантину в Києві немає.

Україна українці Київ карантин люди
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