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23 декабря 2020, 12:58 7

В Госпотребслужбе Киева сказали, закроют ли главную елку для посещения

23 декабря 2020, 12:58 7
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Планируется введение ограничений в местах для развлечений
Планируется введение ограничений в местах для развлечений
Фото из открытых источников
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Главная елка в Киеве не будет закрыта для посещения киевлян и гостей столицы. Карантинные ограничения будут касаться только скопления людей в местах для развлечений.

Как пишет RegioNews, об этом в эфире "Украина 24" заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Закрытие елки не стоит под угрозой, на открытых локациях передача инфекции очень мала. Поэтому сегодня рассматривается, прежде всего, вопрос массового скопления людей", - отметил Рубан.

Он также ответил на вопрос, как будет контролироваться скопление людей на Софиевской площади с учетом того, что на открытии елки 19 декабря было очень много людей.

"На ярмарках есть организаторы, которые отвечают за соблюдение определенного режима, которые должны обеспечить разметку и контролировать определенную дистанцию. Если это не будет соблюдаться, к данным субъектам хозяйствования будут применяться меры... А что касается открытого пространства, прогулки в парке, возле елки в местах, где будет празднование, никаких приостановок не будет. Только возле мест для развлечений", - добавил Рубан.

Напомним, ранее в Держспоживслужбі заявили, что сейчас оснований для усиления карантина в Киеве нет.

Украина украинцы Киев карантин люди
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