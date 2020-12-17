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17 грудня 2020, 15:34 45

ЗМІ дізналися, хто займатиметься доправкою тіла Кернеса з Німеччини до України

17 грудня 2020, 15:34 45
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Кернес помер в ніч на 17 грудня
Кернес помер в ніч на 17 грудня
Фото з відкритих джерел
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Доправкою тіла Харківського міського голови Геннадія Кернеса, який помер минулої ночі, до Харкова займатиметься українське консульство.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ТСН.

У берлінській клініці "Шаріте", де лікувався Кернес, його смерть не коментують, посилаючись на лікарську таємницю. На запит журналістів з проханням підтвердити смерть харківського мера у клініці відповіли, що потребують для цього письмового дозволу від родини.

В українському консульстві зазначають, що клініка і родичі поки на зв’язок із ними не виходили, а саме тут мають оформити документи та опечатати труну.

Відповідно до декларації Кернеса, його транспортування й лікування в Німеччині обійшлося у 6 мільйонів гривень. Остаточний рахунок за лікування клініки, як правило, виставляють наприкінці. День лікування в цій клініці може коштувати кілька тисяч євро, зазначають журналісти.

Нагадаємо, 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

У Харкові оголосили триденний траур через смерть Кернеса, у місті скасовані всі масові заходи.

Україна Німеччина Кернес Геннадій смерті Тіло
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