СМИ узнали, кто будет заниматься доставкой тела Кернеса с Германии в Украину

Кернес скончался в ночь на 17 декабря

Кернес скончался в ночь на 17 декабря

Фото из открытых источников

Доставкой тела Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, который умер прошлой ночью, в Харьков будет заниматься украинское консульство.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ТСН.

В берлинской клинике "Шарите", где лечился Кернес, его смерть не комментируют, ссылаясь на врачебную тайну. На запрос журналистов с просьбой подтвердить смерть харьковского мэра в клинике ответили, что нуждаются для этого в письменном разрешении от семьи.

В украинском консульстве отмечают, что клиника и родственники пока на связь с ними не выходили, а именно здесь должны оформить документы и опечатать гроб.

Согласно декларации Кернеса, его транспортировку и лечение в Германии обошлось в 6 миллионов гривен. Окончательный счет за лечение клиники, как правило, выставляют в конце. День лечения в этой клинике может стоить несколько тысяч евро, отмечают журналисты.

Напомним, 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

В Харькове объявили трехдневный траур из-за смерти Кернеса, в городе отменены все массовые мероприятия.