На Київщині випускають новорічні іграшки для армії Росії: директор фабрики прокоментував скандал

Водночас адміністрація фабрики навіть і не приховує, що співпрацює з Росією

Водночас адміністрація фабрики навіть і не приховує, що співпрацює з Росією

У Київській області на Клавдієвській фабриці ялинкових прикрас виготовляють новорічні кульки з логотипом армії Росії.

Про це повідомив екскурсовод Сергій Савченко на своїй сторінці в Facebook, пише RegioNews.

Чоловік запитав у співробітників фабрики, чи можна взагалі робити такі прикраси, але у відповідь почув, що знімати йому ніхто не дозволяв.

На кадрах чітко видно, що це дійсно логотип російської армії. Там зображена зірка з написом: "Армія Росії".

"На вході до художнього цеху екскурсовод наполягає, що фото і відеозйомка заборонені. Тепер я розумію чому. Не дай Бог відвідувачеві побачити, що там за прикраси виробляють майстри... Це потрапить в Інтернет, тоді відкриється стільки цікавого, а разом з тим - небажаного, неафішованого. Виявиться, що місце дитячих мрій - це зона дорослих ігор поза честю, гідністю, совістю", - написав Савченко.

Він додав, що відвідувачів фабрики будуть затримувати на території, погрожувати "розбити морду", і обіцяти "поговорити так, щоб стало зрозуміло".

Все, що потрібно знати про Клавдіївську фабрику ялинкових прикрас Будь ласка, поширте! Posted by Екскурсовод Сергій Савченко on Friday, December 4, 2020

Водночас адміністрація фабрики навіть і не приховує, що співпрацює з Росією. Фабрика має два окремі сайти — український та під російським доменом.

"Історично склалося так, що одним із ринків збуту продукції була Російська Федерація. У звʼязку з короткою сезонністю бізнесу та в боротьбі за ринок із китайськими виробниками за останні шість років фабрика не змогла повністю відмовитися від російського ринку", – йдеться у повідомленні в.о. голови правління фабрики Павла Гукасова, яке поширила у Facebook пресслужба підприємства.

Він наголосив, що частину річної продукції фабрика поставляла в Росію, замовлення розміщувалися через CRM-систему, "що дозволяло максимально оптимізувати та прискорити виконання замовлень в умовах стислих термінів".

При цьому на фабриці заявили, що тираж уже ліквідували і в майбутньому всі замовлення будуть проходити етичний контроль.

Близько години тому, як повідомляє Telegram-канал "360-Новини", на фабрику приїхав голова Бучанської спілки учасників бойових дій на Сході України Олександр Буйволюк. Він зажадав від керівництва фабрики акти знищення продукції з символікою армії РФ та пообіцяв "візит групи підтримки". Також на фабрику вже прибули Нацполіція та представники СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може ввести миротворців ОБСЄ на Донбас.