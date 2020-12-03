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Оккупанты на Донбассе нарастили обстрелы: Сегодня уже семь раз нарушили режим "тишины"
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03 декабря 2020, 18:10 4

Оккупанты на Донбассе нарастили обстрелы: Сегодня уже семь раз нарушили режим "тишины"

03 декабря 2020, 18:10 4
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Наши воины огонь в ответ не открывали
Наши воины огонь в ответ не открывали
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От начала текущих суток, 3 декабря, вооруженные формирования российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", недалеко от Водяного, враг совершил несколько выстрелов из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов. На этом же участке противник четыре раза провел дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

Кроме того, выстрелами из противотанкового гранатомета российско-оккупационные войска нарушали объявленный режим прекращения огня вблизи населенного пункта Опытное.

Вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - сообщили в штабе.

Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 3 декабря 2020 года Слава...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Thursday, December 3, 2020

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано три факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников вблизи Водяного.

Донбасс ООС Украина война обстрелы
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