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21 листопада 2020, 11:40 15

Україна відзначає День Гідності і Свободи: які заходи пройдуть у Києві

21 листопада 2020, 11:40 15
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Усі заходи відбуватимуться в центрі міста
Усі заходи відбуватимуться в центрі міста
Фото з відкритих джерел
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21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи - на сьому річницю Євромайдана. У столиці заплановано низку державних, а також неофіційних заходів.

Про те, які заходи відбудуться у Києві, пише RegioNews.

З 10:00 до 11:00 у каплиці архістратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ на алеї Героїв Небесної Сотні, 6 відбудеться молебень та покладання квітів.

З 10:00 до 19:00 заплановані тематичні екскурсії. Можна буде пройти за маршрутом "Місця Революції Гідності" в центрі Києва або замовити аудіотур "Майдан. Прогулянка". Також на Майдані відкриють експозицію "Назустріч волі".

Основні локації - Михайлівська площа, вулиця Інститутська, Алея Героїв Небесної сотні, Європейська площа, Київська міськадміністрація, площа Незалежності, Головпоштамт, вул. Грушевського, Будинок профспілок.

О 14:00 "Рух опору капітуляції" збирається прийти в "Феофанію", де Володимир Зеленський лікується від коронавірусу. Напередодні націоналісти розповсюдили гасло цієї акції: "Закотимо Зелю в асфальт", натякаючи, що влада витратила коронавірусні гроші на дороги. Збір намічений на Європейській площі.

Нагадаємо, 19 листопада поліція прийшла із обшуками в музей Революції гідності, обшуки також відбулися вдома у директора музею.

Пізніше в СБУ заявили, що підозрюють керівництво музею Революції Гідності в розкраданні 111 млн грн.

Україна Київ Майдан Революція Гідності Феофанія
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