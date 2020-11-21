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21 ноября 2020, 11:40 24

Украина отмечает День Достоинства и Свободы: какие мероприятия пройдут в Киеве

21 ноября 2020, 11:40 24
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Все мероприятия пройдут в центре города
Все мероприятия пройдут в центре города
Фото из открытых источников
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21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы - на седьмую годовщину Евромайдана. В столице запланирован ряд государственных, а также неофициальных мероприятий.

О том, какие мероприятия произойдут в Киеве, пишет RegioNews.

С 10:00 до 11:00 у часовни архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ на аллее Героев Небесной Сотни, 6 состоится молебен и возложение цветов.

С 10:00 до 19:00 запланированы тематические экскурсии. Можно будет пройти по маршруту "Места Революции Достоинства" в центре Киева или заказать аудиотур "Майдан. Прогулка". Также на Майдане откроют экспозицию "Навстречу свободе".

Основные локации - Михайловская площадь, ул. Институтская, Аллея Героев Небесной сотни, Европейская площадь, Киевская горадминистрация, площадь Независимости, Главпочтамт, ул. Грушевского, Дом профсоюзов.

В 14:00 "Рух опору капитуляции" собирается прийти в "Феофанию", где Владимир Зеленский лечится от коронавируса. Накануне националисты распространили лозунг этой акции: "Закатаем Зелю в асфальт", намекая, что власть потратила коронавирусные деньги на дороги. Сбор намечен на Европейской площади.

Напомним, 19 ноября полиция пришла с обысками в музей Революции достоинства, обыски также прошли дома у директора музея.

Позже в СБУ заявили, что подозревает руководство музея Революции Достоинства в хищении 111 млн грн.

Украина Киев Майдан Революция Достоинства Феофания
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