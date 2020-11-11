У Дніпрі затримали підозрюваного в замовному вбивстві відомого херсонського бізнесмена
У Дніпрі затримано підозрюваного у вбивстві бізнесмена з Херсона. За даними слідства, підозрюваний був посередником між замовником та виконавцями замовного вбивства.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.
У місті Дніпро затримано чоловіка, якому раніше заочно повідомлено про підозру у організації та готуванні вбивства.
Ідеться про вбивство відомого херсонського бізнесмена Ігоря Пащенка, що сталося у квітні 2018 року, - зазначили в прокуратурі.
За даними слідства, підозрюваний виконував роль посередника між замовником та виконавцями замовного вбивства.
Затримано підозрюваного в замовному вбивстві відомого херсонського бізнесмена За процесуального керівництва...Posted by Херсонська обласна прокуратура on Wednesday, November 11, 2020
Тривають слідчі дії і вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, учора повідомлялося, що підозрюваного у масовому вбивстві на Житомирщині залишили під вартою.