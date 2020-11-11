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11 листопада 2020, 13:52 8

У Дніпрі затримали підозрюваного в замовному вбивстві відомого херсонського бізнесмена

11 листопада 2020, 13:52 8
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Йдеться про вбивство 2018 року відомого херсонського бізнесмена Ігоря Пащенка
Йдеться про вбивство 2018 року відомого херсонського бізнесмена Ігоря Пащенка
Фото з відкритих джерел
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У Дніпрі затримано підозрюваного у вбивстві бізнесмена з Херсона. За даними слідства, підозрюваний був посередником між замовником та виконавцями замовного вбивства.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

У місті Дніпро затримано чоловіка, якому раніше заочно повідомлено про підозру у організації та готуванні вбивства.

Ідеться про вбивство відомого херсонського бізнесмена Ігоря Пащенка, що сталося у квітні 2018 року, - зазначили в прокуратурі.

За даними слідства, підозрюваний виконував роль посередника між замовником та виконавцями замовного вбивства.

Затримано підозрюваного в замовному вбивстві відомого херсонського бізнесмена За процесуального керівництва...

Posted by Херсонська обласна прокуратура on Wednesday, November 11, 2020

Тривають слідчі дії і вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, учора повідомлялося, що підозрюваного у масовому вбивстві на Житомирщині залишили під вартою.

убивство бізнес злочин прокуратура Херсон
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