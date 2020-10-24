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24 жовтня 2020, 14:10 2

На Донбасі керівників заводу підозрюють у фінансуванні тероризму

24 жовтня 2020, 14:10 2
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Двом посадовим особам одного з промислових підприємств заочно повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму
Двом посадовим особам одного з промислових підприємств заочно повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму
Фото з відкритих джерел
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Двом керівникам промислового підприємства на Донеччині, які постачали продукцію бойовикам та сплачували податки до «ДНР», заочно повідомили про підозру у фінансуванні тероризму.

Про це передає RegioNews з посиланням на повідомлення Донецької обласної прокуратури.

"Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури двом посадовим особам одного з промислових підприємств, що працює на тимчасово окупованій території Донеччини, заочно повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму (ч. 2 ст. 258-5 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що у жовтні 2014 року, після окупації Макіївки незаконними збройними формуваннями РФ, керівники заводу, що займається виробництвом машин і устаткування для видобувної промисловості та будівництва, перереєстрували підприємство та почали платити податки у так званий центральний банк "ДНР".

Зокрема, у період із червня 2018-го до січня 2019 року підозрювані забезпечили бойовиків продукцією виробничо-технічного призначення на суму майже 42 млн російських рублів та сплатили "податків" в обсязі близько 2 млн російських рублів. Надалі продукція заводу реалізовувалася на підприємствах вугільної та гірничо-шахтної промисловості, що залишились на тимчасово окупованій території Донецької області.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Україні блокували використання підроблених марок "Укрпошти" представниками "ЛНР".

Донбас Україна підприємство кримінал слідство
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