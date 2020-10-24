На Донбассе руководителей завода подозревают в финансировании терроризма

Двум должностным лицам одного из промышленных предприятий заочно сообщено о подозрении в финансировании терроризма

Двум должностным лицам одного из промышленных предприятий заочно сообщено о подозрении в финансировании терроризма

Фото из открытых источников

Двум руководителям промышленного предприятия в Донецкой области, которые поставляли продукцию боевикам и платили налоги в «ДНР», заочно сообщили о подозрении в финансировании терроризма.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на сообщение Донецкой областной прокуратуры.

"В процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры двум должностным лицам одного из промышленных предприятий, которые работают на временно оккупированной территории Донецкой области, заочно сообщено о подозрении в финансировании терроризма (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в октябре 2014 года, после оккупации Макеевки незаконными вооруженными формированиями РФ, руководители завода, занимающегося производством машин и оборудования для добывающей промышленности и строительства, перерегистрировали предприятие и начали платить налоги в так называемый центральный банк "ДНР".

В частности, в период с июня 2018 до января 2019 подозреваемые обеспечили боевиков продукцией производственно-технического назначения на сумму почти 42 млн российских рублей и уплатили "налогов" в объеме около 2 млн российских рублей. В дальнейшем продукция завода реализовывалась на предприятиях угольной и горно-шахтной промышленности, которые остались на временно оккупированной территории Донецкой области.

Досудебное расследование продолжается.

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