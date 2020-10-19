У Чернівцях через борги може зірватися опалюваний сезон

Борги "Чернівцітеплокомуненерго" щодня ростуть

Борги "Чернівцітеплокомуненерго" щодня ростуть

Рixabay

Компанія "Чернівцігаз" попередила про можливий зрив опалювального сезону через борги "Чернівцітеплокомуненерго".

Про це повідомило видання "Молодий буковинець" з посиланням на пресслужбу АТ "Чернівцігаз", інформує RegioNews.

"Через зниження температури постало питання про необхідність початку опалювального сезону. Попри заяви посадовців про готовність тепломереж до старту опалювального сезону, оселі чернівчан можуть і надалі залишитись без опалення", - зазначили у компанії.

Наголошується, що через заборгованість, яка накопичується, АТ "Чернівцігаз" не має права здійснювати розподіл газу теплопостачальному підприємству - "Чернівцітеплокомуненерго".

На початок жовтня борг за послуги розподілу природного газу склав 26,1 млн грн.

"Подібні дії чи то бездіяльність ставлять під загрозу вчасний початок опалювального періоду для десятків тисяч споживачів тепла обласного центру", - зазначили на підприємстві.

Раніше у "Нафтогазі" повідомили, що у 45 населених пунктах старт опалювального сезону під загрозою.