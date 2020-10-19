В Черновцах из-за долгов может сорваться отопительный сезон

Долги "Черновцытеплокоммунэнерго" ежедневно растут

Долги "Черновцытеплокоммунэнерго" ежедневно растут

Рixabay

Об этом сообщило издание "Молодой буковинец" со ссылкой на пресс-службу АО "Черновцыгаз", информирует RegioNews.

"Из-за снижения температуры встал вопрос о необходимости начала отопительного сезона. Несмотря на заявления чиновников о готовности теплосетей к старту отопительного сезона, дома черновчан могут и в дальнейшем остаться без отопления", - отметили в компании.

Отмечается, что за задолженность, которая накапливается, АО "Черновцыгаз" не имеет права осуществлять распределение газа теплоснабжающему предприятию "Черновцытеплокоммунэнерго".

На начало октября долг за услуги распределения природного газа составил 26,1 млн грн.

"Подобные действия или бездействие ставят под угрозу своевременное начало отопительного периода для десятков тысяч потребителей тепла областного центра", - отметили на предприятии.

Ранее в "Нафтогазе" сообщили, что в 45 населенных пунктах старт отопительного сезона под угрозой.