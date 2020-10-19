09:49  19 октября
В Украине количество инфицированных COVID-19 достигло уже более 300 тысяч человек
14:49  19 октября
Депутатов начнут штрафовать за отсутствие масок в Верховной Раде
17:59  19 октября
С начала суток оккупанты дважды нарушили перемирие на Донбассе
UA | RU
UA | RU
19 октября 2020, 16:39 4

В Черновцах из-за долгов может сорваться отопительный сезон

19 октября 2020, 16:39 4
Читайте також українською мовою
Долги "Черновцытеплокоммунэнерго" ежедневно растут
Долги "Черновцытеплокоммунэнерго" ежедневно растут
Рixabay
Читайте також
українською мовою

Компания "Черновцыгаз" предупредила о возможном срыве отопительного сезона из-за долгов "Черновцытеплокоммунэнерго".

Об этом сообщило издание "Молодой буковинец" со ссылкой на пресс-службу АО "Черновцыгаз", информирует RegioNews.

"Из-за снижения температуры встал вопрос о необходимости начала отопительного сезона. Несмотря на заявления чиновников о готовности теплосетей к старту отопительного сезона, дома черновчан могут и в дальнейшем остаться без отопления", - отметили в компании.

Отмечается, что за задолженность, которая накапливается, АО "Черновцыгаз" не имеет права осуществлять распределение газа теплоснабжающему предприятию "Черновцытеплокоммунэнерго".

На начало октября долг за услуги распределения природного газа составил 26,1 млн грн.

"Подобные действия или бездействие ставят под угрозу своевременное начало отопительного периода для десятков тысяч потребителей тепла областного центра", - отметили на предприятии.

Ранее в "Нафтогазе" сообщили, что в 45 населенных пунктах старт отопительного сезона под угрозой.

газ Украина Черкассы тепло отопление
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
История николаевской ОПЗЖ. Как не нужно вести партийное строительство на местах, чтобы не растерять рейтинги
Харьковский облсовет. Пять лет безрезультатной "дрочки" под руководством Скоробогача
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »