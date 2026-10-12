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Станом на ранок 12 жовтня через бойові дії частина споживачів у Донецькій, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

"Там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців", – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, через негоду знеструмлені 63 населені пункти у Тернопільській, Житомирській та Хмельницькій областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Водночас через мережеві обмеження від попередніх обстрілів у низці регіонів 12 жовтня застосовуються графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості й бізнесу задля уникнення перевантаження мереж.

Нагадаємо, у ніч на 12 жовтня РФ атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 121 ударним БпЛА. Зафіксовані влучання на 15 локаціях.