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С начала суток на Донбассе боевики трижды нарушили перемирие
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14 сентября 2020, 18:06 1

С начала суток на Донбассе боевики трижды нарушили перемирие

14 сентября 2020, 18:06 1
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Также зафиксирован пролет над украинскими позициями вражеского беспилотника
Также зафиксирован пролет над украинскими позициями вражеского беспилотника
Фото: Facebook
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С начала текущих суток, 14 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 факта нарушения договоренностей, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на штаб ООС.

Нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации задокументированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Два выстрела из ручного противотанкового гранатомета зафиксировано вблизи Авдеевки, три очереди из стрелкового оружия и выстрел из ручного противотанкового гранатомета – возле Марьинки.

Вражеские огневые провокации были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Еще одно нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, зафиксировано на Приазовье. В районе населенного пункта Пищевик обнаружен пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Кроме того, в районе проведения операции спасатели ГСЧС вместе с военнослужащими Вооруженных Сил ликвидируют пожар вблизи населенного пункта Николаевка Донецкой области.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Понедельник, 14 сентября 2020 г.

Напомним, сутками ранее на участках ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение перемирия.

Донбасс ООС пожар Авдеевка военные обстрелы ГСЧС Донецкая область Луганская область
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