С начала суток на Донбассе боевики трижды нарушили перемирие

Также зафиксирован пролет над украинскими позициями вражеского беспилотника

Также зафиксирован пролет над украинскими позициями вражеского беспилотника

Фото: Facebook

С начала текущих суток, 14 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 факта нарушения договоренностей, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на штаб ООС.

Нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации задокументированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Два выстрела из ручного противотанкового гранатомета зафиксировано вблизи Авдеевки, три очереди из стрелкового оружия и выстрел из ручного противотанкового гранатомета – возле Марьинки.

Вражеские огневые провокации были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Еще одно нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, зафиксировано на Приазовье. В районе населенного пункта Пищевик обнаружен пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Кроме того, в районе проведения операции спасатели ГСЧС вместе с военнослужащими Вооруженных Сил ликвидируют пожар вблизи населенного пункта Николаевка Донецкой области.

Напомним, сутками ранее на участках ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение перемирия.