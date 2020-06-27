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27 июня 2020, 10:51 2

Коронавирус в Украине не спадает: за сутки почти 950 новых случаев

27 июня 2020, 10:51 2
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За прошедшие сутки - 24 летальных случая, еще 402 человека выздоровели
pixabay.com
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В стране за сутки зафиксировано 948 новых случаев коронавируса, общее число заболевших с начала эпидемии составило - 42 065.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.

За прошедшие сутки заболело 948 человек, из них 15 детей, а также 95 медработников. За все время пандемии заболело 42065 человек, из них 3086 детей, а также 6515 медработников", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

С начала пандемии умерло 1 086 человек, выздоровели 18 299.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили во Львовской области - 168 и в городе Киеве - 140, а также в Ровенской области - 111 и Закарпатье - 93 человека.

Ситуация в регионах:

  • Винницкая область — 1811 случаев;
  • Волынская область — 2161 случай;
  • Днепропетровская область — 1087 случаев;
  • Донецкая область — 415 случаев;
  • Житомирская область — 1371 случай;
  • Закарпатская область — 2640 случаев;
  • Запорожская область — 565 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 2253 случая;
  • Кировоградская область — 642 случая;
  • Киев — 4866 случаев;
  • Киевская область — 2469 случаев;
  • Львовская область — 5004 случая;
  • Луганская область — 76 случаев;
  • Николаевская область — 392 случая;
  • Одесская область — 1567 случаев;
  • Полтавская область — 309 случаев;
  • Ровенская область — 3475 случаев;
  • Сумская область — 287 случаев;
  • Тернопольская область — 1876 случаев;
  • Харьковская область — 2046 случаев;
  • Херсонская область — 191 случай;
  • Хмельницкая область — 777 случаев;
  • Черновицкая область — 4631 случай;
  • Черкасская область — 635 случаев;
  • Черниговская область — 519 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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