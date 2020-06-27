Коронавирус в Украине не спадает: за сутки почти 950 новых случаев
В стране за сутки зафиксировано 948 новых случаев коронавируса, общее число заболевших с начала эпидемии составило - 42 065.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.
За прошедшие сутки заболело 948 человек, из них 15 детей, а также 95 медработников. За все время пандемии заболело 42065 человек, из них 3086 детей, а также 6515 медработников", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
С начала пандемии умерло 1 086 человек, выздоровели 18 299.
Больше всего новых случаев за сутки обнаружили во Львовской области - 168 и в городе Киеве - 140, а также в Ровенской области - 111 и Закарпатье - 93 человека.
Ситуация в регионах:
- Винницкая область — 1811 случаев;
- Волынская область — 2161 случай;
- Днепропетровская область — 1087 случаев;
- Донецкая область — 415 случаев;
- Житомирская область — 1371 случай;
- Закарпатская область — 2640 случаев;
- Запорожская область — 565 случаев;
- Ивано-Франковская область — 2253 случая;
- Кировоградская область — 642 случая;
- Киев — 4866 случаев;
- Киевская область — 2469 случаев;
- Львовская область — 5004 случая;
- Луганская область — 76 случаев;
- Николаевская область — 392 случая;
- Одесская область — 1567 случаев;
- Полтавская область — 309 случаев;
- Ровенская область — 3475 случаев;
- Сумская область — 287 случаев;
- Тернопольская область — 1876 случаев;
- Харьковская область — 2046 случаев;
- Херсонская область — 191 случай;
- Хмельницкая область — 777 случаев;
- Черновицкая область — 4631 случай;
- Черкасская область — 635 случаев;
- Черниговская область — 519 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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