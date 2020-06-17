Непогода в Украине: обрушен мост на Закарпатье, обесточены 80 населенных пунктов

В результате падения деревьев пострадали четыре человека

В результате падения деревьев пострадали четыре человека

Фото: Facebook

В Украине из-за непогоды обесточены 80 населенных пунктов в пяти областях: Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 80 населенных пунктов в 5 областях.

Так, без электроснабжения остались 46 населенных пунктов в Житомирской области, 16 - в Киевской, 11 - в Черкасской, 4 - в Кировоградской и 3 в Днепропетровской.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, вечером 16 июня, непогода накрыла Закарпатскую область: потоки воды разрушили мост в селе Лубня, а в Ужгороде подтопило несколько частных домов.

Как сообщает глава Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров, паводок снес мост на автодороге, ведущей к пункту пропуска Лубня-Волосатое на границе с Польшей.

По его словам, в Ужгороде во время грозы затопило Казацкую, Донскую, Пограничную, Радванскую улицы. Под железнодорожным мостовым переездом на улице Анкудинова образовалось озеро, где затопило автомобиль. А на улице Донской подтопило два домохозяйства.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды 178 населенных пунктов в 9 областях остались без электроэнергии.