19:45  16 июня
Михаил Добкин собирается баллотироваться в мэры Киева
13:51  16 июня
В Украине пока не планируют открывать детские оздоровительные лагеря
08:20  17 июня
Обстрелы на Донбассе: ранен еще один украинский военный
UA | RU
UA | RU
17 июня 2020, 08:48 4

Непогода в Украине: обрушен мост на Закарпатье, обесточены 80 населенных пунктов

17 июня 2020, 08:48 4
Читайте також українською мовою
В результате падения деревьев пострадали четыре человека
В результате падения деревьев пострадали четыре человека
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

В Украине из-за непогоды обесточены 80 населенных пунктов в пяти областях: Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 80 населенных пунктов в 5 областях.

Так, без электроснабжения остались 46 населенных пунктов в Житомирской области, 16 - в Киевской, 11 - в Черкасской, 4 - в Кировоградской и 3 в Днепропетровской.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, вечером 16 июня, непогода накрыла Закарпатскую область: потоки воды разрушили мост в селе Лубня, а в Ужгороде подтопило несколько частных домов.

Как сообщает глава Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров, паводок снес мост на автодороге, ведущей к пункту пропуска Лубня-Волосатое на границе с Польшей.

По его словам, в Ужгороде во время грозы затопило Казацкую, Донскую, Пограничную, Радванскую улицы. Под железнодорожным мостовым переездом на улице Анкудинова образовалось озеро, где затопило автомобиль. А на улице Донской подтопило два домохозяйства.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды 178 населенных пунктов в 9 областях остались без электроэнергии.

непогода мост спасатели ГСЧС область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Все видео »
Децентрализация по-украински: как админтерреформа спровоцировала конфликты в регионах
Местный депутат и аудитор, или Кто контролирует автовокзалы Полтавской области
Все публикации »
Елена Монова
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »