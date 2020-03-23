Сім українців потрапили в полон до піратів біля берегів Африки

У Гвінейській затоці, біля берегів Африки, сім українських моряків з судна MSC Talia F потрапили в полон до піратів

Фото: bbc.com

У Гвінейській затоці, біля берегів Африки, сім українських моряків з судна MSC Talia F потрапили в полон до піратів

Про це передає телеграм-канал Україна Online, пише RegioNews. Контейнеровоз прямував з порту Ломе в порт Лібревіль. Всього на борту судна перебувало 17 членів екіпажу. Під час нападу пірати взяли в полон сімох моряків. За попередньою інформацією, всі захоплені - громадяни України. В даний момент доля взятих в полон невідома, а судно продовжило рейс.

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