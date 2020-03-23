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23 березня 2020, 10:21 3

Сім українців потрапили в полон до піратів біля берегів Африки

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23 березня 2020, 10:21 3
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У Гвінейській затоці, біля берегів Африки, сім українських моряків з судна MSC Talia F потрапили в полон до піратів
Фото: bbc.com
У Гвінейській затоці, біля берегів Африки, сім українських моряків з судна MSC Talia F потрапили в полон до піратів

Про це передає телеграм-канал Україна Online, пише RegioNews.

Контейнеровоз прямував з порту Ломе в порт Лібревіль. Всього на борту судна перебувало 17 членів екіпажу.

Під час нападу пірати взяли в полон сімох моряків. За попередньою інформацією, всі захоплені - громадяни України.

В даний момент доля взятих в полон невідома, а судно продовжило рейс.


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