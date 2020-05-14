10:05  14 травня
Коронавірус в Україні: вперше одужало більше людей, ніж захворіло
17:21  14 травня
Мін'юст планує випустити із в'язниць три тисячі ув'язнених
16:20  14 травня
Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки
UA | RU
UA | RU
14 травня 2020, 19:18 5

В Одесі готують до передачі лікарням 85 карет швидкої допомоги

Читайте также
на русском языке
14 травня 2020, 19:18 5
Читайте также на русском языке
Дві партії нових машин мають замінити весь автопарк у регіоні
Фото: УСИ
Дві партії нових машин мають замінити весь автопарк у регіоні

Лікарні Одеської області найближчим часом отримають 85 автомобілів швидкої допомоги класу «В», котрі укомплектовані сучасним обладнанням.

Про це на брифінгу розповів голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций, передає RegioNews з посиланням на Укринформ.

Повідомляється, що фахівці завершують їх реєстрацію і оформляють видачу державних номерних знаків. Автомобілі мають доставити до 20 травня.

Загалом дві партії нових машин (45 класу С і 85 класу В) мають замінити весь автопарк регіоні

Куций уточнив, що "облдержадміністрація не є суб'єктом договірних відносин щодо поставки карет швидкої допомоги за рахунок державного (75%) і обласного (25%) бюджетів, але контролює поставку". І запевнив журналістів, що усі договірні зобов'язання, в тому числі комплектацію обладнанням, згідно з умовами тендеру, фірма-постачальник своєчасно виконала.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, для придбання 130 машин швидкої допомоги торік було виділено 338,7 мільйона гривень. Однак після завершення тендерної процедури виник конфлікт між підприємствами-підрядниками через медичне обладнання.


швидка допомога Максим Куций медики
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
14 травня 2020, 22:00
Чернишов з'їздив до Вінниці пропіарити досягнення команди Гройсмана
07 травня 2020, 20:59
Рада проголосувала за масове тестування українців і страхування медиків
07 травня 2020, 17:04
Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода
11 травня 2020, 15:58
Коронавірус: найважливіше за добу
12 травня 2020, 18:30
Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус
13 травня 2020, 13:47
Останні Популярні
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Вадим Денисенко
Всі блоги »
Примусова COVIDпустка: як "почувається" ринок праці на Волині
14 травня 2020, 12:00
Виборчий покерфейс: як розіграє Полтаву ворог Коломойського
13 травня 2020, 16:29
Всі публікації »
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
У київському ботанічному саду ім. Гришка розквітли каштани, півонії, бузок
08 травня 2020, 07:19
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Всі відео »
Садовий Андрій
Міський голова Львова
Сєнкевич Олександр
Міський голова Миколаєва
Марцінків Руслан
Міський голова Івано-Франківська
Всі досьє »