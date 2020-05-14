В Одесі готують до передачі лікарням 85 карет швидкої допомоги
Лікарні Одеської області найближчим часом отримають 85 автомобілів швидкої допомоги класу «В», котрі укомплектовані сучасним обладнанням.
Про це на брифінгу розповів голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций, передає RegioNews з посиланням на Укринформ.
Повідомляється, що фахівці завершують їх реєстрацію і оформляють видачу державних номерних знаків. Автомобілі мають доставити до 20 травня.
Загалом дві партії нових машин (45 класу С і 85 класу В) мають замінити весь автопарк регіоні
Куций уточнив, що "облдержадміністрація не є суб'єктом договірних відносин щодо поставки карет швидкої допомоги за рахунок державного (75%) і обласного (25%) бюджетів, але контролює поставку". І запевнив журналістів, що усі договірні зобов'язання, в тому числі комплектацію обладнанням, згідно з умовами тендеру, фірма-постачальник своєчасно виконала.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, для придбання 130 машин швидкої допомоги торік було виділено 338,7 мільйона гривень. Однак після завершення тендерної процедури виник конфлікт між підприємствами-підрядниками через медичне обладнання.
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