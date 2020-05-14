В Одесі готують до передачі лікарням 85 карет швидкої допомоги

Дві партії нових машин мають замінити весь автопарк у регіоні

Фото: УСИ

Дві партії нових машин мають замінити весь автопарк у регіоні

Про це на брифінгу розповів голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций, передає RegioNews з посиланням на Укринформ.

Повідомляється, що фахівці завершують їх реєстрацію і оформляють видачу державних номерних знаків. Автомобілі мають доставити до 20 травня.

Загалом дві партії нових машин (45 класу С і 85 класу В) мають замінити весь автопарк регіоні

Куций уточнив, що "облдержадміністрація не є суб'єктом договірних відносин щодо поставки карет швидкої допомоги за рахунок державного (75%) і обласного (25%) бюджетів, але контролює поставку". І запевнив журналістів, що усі договірні зобов'язання, в тому числі комплектацію обладнанням, згідно з умовами тендеру, фірма-постачальник своєчасно виконала.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, для придбання 130 машин швидкої допомоги торік було виділено 338,7 мільйона гривень. Однак після завершення тендерної процедури виник конфлікт між підприємствами-підрядниками через медичне обладнання.