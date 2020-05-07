У Запоріжжі "смотрящий" часів Януковича відмовився їхати в суд
Євген Анісімов, якого називають "смотрящим" Запоріжжя часів Януковича, відмовився брати участь у судовому засіданні.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання Вся власть.
Сьогодні, 7 травня, у Заводському районному суді Запоріжжя повинно було відбутися підготовче засідання по справі Анісімова, але його довелося скасувати через відсутнысть однієї зі сторін.
Анісімов вирішив не брати участь у засіданні, а в запорізькому слідчому ізоляторі заявили, що не будуть його доставляти.
Адвокат потерпілої сторони Дмитро Гладкий заявив, що керівництво запорізького СІЗО порушило статтю 382 КК України – невиконання судового рішення. Він зазначив, що таким чином йде затягування розгляду справи.
"Суд був шокований такою позицією. Можна сказати, що це безпрецедентний випадок. Ізолятор є установою, яка виконує рішення суду", - підкреслив адвокат.
Раніше Запорізький апеляційний суд відхилив скаргу Євгена Анісімова про арешт та залишив його під вартою до 16 лютого. Анісімов під час засідання перебував в СІЗО та брав участь у слуханнях по відеозв'язку.
Довідка: Євген Анісімов "Анісім" – запорізький бізнесмен "смотрящий" за бізнесом у регіоні часів президентства Віктора Януковича. Останні шість років переховувався від правоохоронних органів.
Так, в жовтні 2013 року проти Євгена Анісімова відкрили кримінальне провадження за статтею вимагання.
21 жовтня бійці спецпідрозділу "Сокіл" затримали Анісімова в аеропорту Бориспіль разом з охоронцем. ЗМІ писали, що під час обшуку у нього в офісі знайшли зброю і бойову гранату. Суд заарештував Анісімова, але в розпал Революції Гідності, 27 січня 2014 року, він вийшов на свободу, тому що йому змінили запобіжний захід на домашній арешт. Після цього він зник і був оголошений в міжнародний розшук.
16 лютого 2020 року в Києві Євгена Анісімова затримали. Його звинувачують у масштабних вимаганнях, створенні організованої злочинної групи.
Потерпілими і свідками по справі виступають запорізькі бізнесмени Юрій Головін, Юрій Комісарів, Юрій Чекальський, Євген Черняк, Борис Шестопалов. Вони заявили про вимаганнях з боку Анісімова під загрозою фізичної розправи, а також тиск з боку податківців та правоохоронних органів.
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