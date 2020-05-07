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07 мая 2020, 17:20 22

В Запорожье "смотрящий" времен Януковича отказался ехать в суд

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07 мая 2020, 17:20 22
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Конвой решил его не доставлять в суд из СИЗО
Фото: Интерфакс
Конвой решил его не доставлять в суд из СИЗО

Евгений Анисимов, которого называют "смотрящим" Запорожья времен Януковича, отказался участвовать в судебном заседании.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Вся власть.

Сегодня, 7 мая, в Заводском районном суде Запорожья должно было состояться подготовительное заседание по делу Анисимова, но его пришлось отменить из-за отсутствия одной из сторон.

Анисимов решил не участвовать в заседании, а в запорожском следственном изоляторе заявили, что не будут его доставлять в суд.

Адвокат потерпевшей стороны Дмитрий Гладкий заявил, что руководство запорожского СИЗО нарушило статью 382 УК Украины – неисполнение судебного решения. Он отметил, что таким образом идет затягивание рассмотрения дела.

"Суд был шокирован такой позицией. Можно сказать, что это беспрецедентный случай. Изолятор является учреждением, которое выполняет решения суда", - подчеркнул адвокат.

Ранее Запорожский апелляционный суд отклонил жалобу Евгения Анисимова об аресте и оставил его под стражей до 16 февраля. Анисимов во время заседания находился в СИЗО и участвовал в слушаниях по видеосвязи.

Справка: Евгений Анисимов "Анисим" – запорожский бизнесмен "смотрящий" за бизнесом в регионе времен президентства беглого Виктора Януковича. Последние шесть лет скрывался от правоохранительных органов.

Так, в октябре 2013 года против Евгения Анисимова открыли уголовное производство по статье вымогательство.

21 октября бойцы спецподразделения Сокол задержали Анисимова в аэропорту Борисполь вместе с охранником. СМИ писали, что во время обыска у него в офисе нашли оружие и боевую гранату. Суд арестовал Анисимова, но в разгар Революции Достоинства, 27 января 2014 года, он вышел на свободу, так как ему изменили меру пресечения на домашний арест. После этого он исчез и был объявлен в международный розыск.

16 февраля 2020 года в Киеве Евгения Анисимова задержали. Его обвиняют в масштабных вымогательствах, создании организованной преступной группы.

Пострадавшими и свидетелями в деле выступают запорожские бизнесмены Юрий Головин, Юрий Комиссаров, Юрий Чекальский, Евгений Черняк, Борис Шестопалов. Они заявили о вымогательствах со стороны Анисимова под угрозой физической расправы, а также давления со стороны налоговиков и правоохранительных органов.


суд Анисимов вымогательство Запорожье
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