В Запорожье "смотрящий" времен Януковича отказался ехать в суд
Евгений Анисимов, которого называют "смотрящим" Запорожья времен Януковича, отказался участвовать в судебном заседании.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Вся власть.
Сегодня, 7 мая, в Заводском районном суде Запорожья должно было состояться подготовительное заседание по делу Анисимова, но его пришлось отменить из-за отсутствия одной из сторон.
Анисимов решил не участвовать в заседании, а в запорожском следственном изоляторе заявили, что не будут его доставлять в суд.
Адвокат потерпевшей стороны Дмитрий Гладкий заявил, что руководство запорожского СИЗО нарушило статью 382 УК Украины – неисполнение судебного решения. Он отметил, что таким образом идет затягивание рассмотрения дела.
"Суд был шокирован такой позицией. Можно сказать, что это беспрецедентный случай. Изолятор является учреждением, которое выполняет решения суда", - подчеркнул адвокат.
Ранее Запорожский апелляционный суд отклонил жалобу Евгения Анисимова об аресте и оставил его под стражей до 16 февраля. Анисимов во время заседания находился в СИЗО и участвовал в слушаниях по видеосвязи.
Справка: Евгений Анисимов "Анисим" – запорожский бизнесмен "смотрящий" за бизнесом в регионе времен президентства беглого Виктора Януковича. Последние шесть лет скрывался от правоохранительных органов.
Так, в октябре 2013 года против Евгения Анисимова открыли уголовное производство по статье вымогательство.
21 октября бойцы спецподразделения Сокол задержали Анисимова в аэропорту Борисполь вместе с охранником. СМИ писали, что во время обыска у него в офисе нашли оружие и боевую гранату. Суд арестовал Анисимова, но в разгар Революции Достоинства, 27 января 2014 года, он вышел на свободу, так как ему изменили меру пресечения на домашний арест. После этого он исчез и был объявлен в международный розыск.
16 февраля 2020 года в Киеве Евгения Анисимова задержали. Его обвиняют в масштабных вымогательствах, создании организованной преступной группы.
Пострадавшими и свидетелями в деле выступают запорожские бизнесмены Юрий Головин, Юрий Комиссаров, Юрий Чекальский, Евгений Черняк, Борис Шестопалов. Они заявили о вымогательствах со стороны Анисимова под угрозой физической расправы, а также давления со стороны налоговиков и правоохранительных органов.
- 18:43 07 мая В Николаеве роженицу, которую лечили от коронавируса, с малышом выписали из роддома
- 18:31 07 мая Бывшее руководство Налоговой службы подозревают в "крышевании" конвертцентров
- 18:17 07 мая В ботсаду им.Гришка зацвели каштаны, сирень и пионы - видео
- 18:15 07 мая В Сумской области задержали женщину - она призывала создать "народную республику"
- 18:05 07 мая В Харькове неизвестные облили краской памятник Героям Небесной сотни
- 18:01 07 мая На Львовщине задержали продавцов фальсифицированной техники
- 21:49 06 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:58 30 апреля В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
- 17:00 01 мая Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
- 16:47 02 мая Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
- 16:48 06 мая "Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
- 12:08 03 мая Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе