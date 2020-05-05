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Альона Коханчук Редактор info@regionews.ua
05 травня 2020, 10:30 25

Під Одесою виявлено спалах COVID-19 в таборі ромів

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05 травня 2020, 10:30 25
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Фото: unsplash
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У селі Нерубайське Біляївського району Одеської області в поселенні ромів зафіксовано спалах коркоронавірусу. Про це 4 травня під час брифінгу повідомила в.о. директора департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації Наталія Одарій-Захар'єва, передає RegioNews.

За її словами, у таборі підтверджено 11 випадків захворювання, з них п'ять дітей і двоє людей похилого віку. Також повідомляється, що 42 річного чоловіка госпіталізували в лікарню.

Також було зазначено, що задля локалізація вогнища хвороби, у селі були введені спеціальні карантинні заходи, встановлені пости для обмеження переміщення по селищу представників табору.

Наразі на дослідження були взяті біоматеріали у 30 осіб. Крім того, Наталія Одарій-Захар'єва повідомила, що під час зустрічі з представниками громади, було досягнуто взаєморозуміння. Відомо, що в цій громаді проживає 1,5 тисячі осіб.

Зазначимо, що станом на 5 травня, в Одеській області вже 469 випадків захворювання на коронавірус – за добу 42 нових випадка. Загалом в Україні вже нараховується 12 697 випадків коронавірусної інфекції.

Онлайн-брифінг щодо результатів роботи експертів медицини катастроф в місті Подільськ та епідемічної ситуації в регіоні. У заході також беруть участь представники департаменту охорони здоров’я та лабораторного центру МОЗ.

Опубліковано Максимом Куцим Понеділок, 4 травня 2020 р.


коронавірус Одеса карантин
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