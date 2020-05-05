Під Одесою виявлено спалах COVID-19 в таборі ромів
У селі Нерубайське Біляївського району Одеської області в поселенні ромів зафіксовано спалах коркоронавірусу. Про це 4 травня під час брифінгу повідомила в.о. директора департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації Наталія Одарій-Захар'єва, передає RegioNews.
За її словами, у таборі підтверджено 11 випадків захворювання, з них п'ять дітей і двоє людей похилого віку. Також повідомляється, що 42 річного чоловіка госпіталізували в лікарню.
Також було зазначено, що задля локалізація вогнища хвороби, у селі були введені спеціальні карантинні заходи, встановлені пости для обмеження переміщення по селищу представників табору.
Наразі на дослідження були взяті біоматеріали у 30 осіб. Крім того, Наталія Одарій-Захар'єва повідомила, що під час зустрічі з представниками громади, було досягнуто взаєморозуміння. Відомо, що в цій громаді проживає 1,5 тисячі осіб.
Зазначимо, що станом на 5 травня, в Одеській області вже 469 випадків захворювання на коронавірус – за добу 42 нових випадка. Загалом в Україні вже нараховується 12 697 випадків коронавірусної інфекції.
Онлайн-брифінг щодо результатів роботи експертів медицини катастроф в місті Подільськ та епідемічної ситуації в регіоні. У заході також беруть участь представники департаменту охорони здоров’я та лабораторного центру МОЗ.Опубліковано Максимом Куцим Понеділок, 4 травня 2020 р.
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